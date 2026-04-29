João Adriano Abreu de Sousa

Sua esposa, filhos, nora, cunhada, sobrinhos, primos, afilhados, demais família, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, amigo e vizinho que foi residente na Travessa do Tanque, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:00 horas na referida capela.

Obrigado esposo, pai e sogro, pelo teu sorriso especial, a tua mão sempre estendida, pelo teu exemplo e legado que nos deixas.

Continuas a ser a luz e o caminho que nos guia.

Um obrigado especial ao apoio da família nesta última jornada.

Um agradecimento especial a toda equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares pelos cuidados e carinho nestes últimos dias.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (02-05-2026) pelas 18h00 na Igreja Paroquial de Santo Amaro, freguesia de Santo António.

Funchal, 29 de abril de 2026