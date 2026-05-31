MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

PARTICIPAÇÃO

31-05-2026
Jaime Duarte Leça Rodrigues
Jaime Duarte Leça Rodrigues
FALECEU
  • Freguesia|

Seus irmãos, sobrinhos, cunhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, tio, cunhado e parente, que foi residente no Caminho da Ladeira nº160, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza amanhã segunda-feira (01-06-2026) pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 06-06-2026) pelas 20h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 31 de maio de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

João Gião é uma boa escolha para treinar o Nacional?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas