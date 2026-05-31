Jaime Duarte Leça Rodrigues

Seus irmãos, sobrinhos, cunhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, tio, cunhado e parente, que foi residente no Caminho da Ladeira nº160, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza amanhã segunda-feira (01-06-2026) pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 06-06-2026) pelas 20h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 31 de maio de 2026