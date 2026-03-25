Izilda José de Freitas

Seus filhos, Elsa Maria Freitas Santos seu marido, filhos e netos, Alzira de Freitas seus filhos e netos, Elisabete de Freitas sua filha e neta, Glória Ferreira e filhos, Custódia Faria seu marido, filhos e netos, Raúl Alberto sua esposa e filhos, seus netos, bisnetos, trinetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, trisavó e parente, residente que foi à Estrada da Boa Nova, nº 116, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza amanhã quinta-feira, dia 26.03.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima terça-feira dia 31.03.2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º Andar Poente do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa parente.

Funchal, 25 de março de 2026