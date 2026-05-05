Ivo Albino Freitas

Com carinho e saudade de seus filhos, nora, genro, netas, bisneto, irmãs, irmãos, sobrinhos, amigos e a todos aqueles que prestaram cuidados clínicos nesta fase final. Um abraço de luz aos que a acompanharam neste momento doloroso, participando a todas as pessoas de suas relações e amizade, do seu saudoso parente. Morador foi ao Lar da Ajuda, unidade V, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 06/05/2026, saindo do Hospital Dos Marmeleiros, pelas 08:30 horas, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada no próximo Domingo, 10 de maio, às 09:30 horas, na Igreja Paroquial de São José, Funchal.

São Martinho, 7 de maio de 2026