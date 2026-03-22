Isidoro Daniel Martins Luís

Suas irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho do Laranjal Pequeno, entrada 26-A, porta nº7, Paroquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho) para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

“ O funcionário e todos os clientes do Bar da Graça manifestam a sua profunda tristeza nesta hora de despedida do Sr. Isidoro, que deixa em todos nós um enorme vazio e um sentido sentimento de saudade em todos os que com ele tiveram o privilégio de conviver.

Ficará para sempre na memória de todos pela sua presença, pela sua forma de estar e pelos momentos partilhados.

Neste momento de dor, endereçamos as mais sentidas condolências à família e amigos. Que descanse em paz.”

Funchal, 22 de março de 2026