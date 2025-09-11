Isaura Vieira de Nóbrega

Seus afilhados, seu irmão, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Vereda do Lombo Centeio, São Gonçalo, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 11/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na próxima terça-feira, 16/09/2025, pelas 18:00 horas, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 11 de setembro de 2025