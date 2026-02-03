MADEIRA Meteorologia
Participação

3-02-2026
Irmã Adelaide das Neves Veríssimo
Irmã Adelaide das Neves Veríssimo
Faleceu ‘Irmã Anália’
  • Freguesia| São Martinho

A Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias e familiares cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa Irmã (Religiosa) e parente, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente, pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A Congregação e familiares agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa Irmã Religiosa.

Funchal, 3 de fevereiro de 2026.

