Ilda das Candeias Rodrigues Serradas

Seus irmãos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho dos Zimbreiros, Tabua, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 01/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para a igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 07/06/2026, pelas 09:15 horas, na igreja paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Tabua, 31 de maio de 2026