Seus filhos, noras, netas, netos, bisnetas, bisnetos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Hermínia de Jesus Gonçalves, natural e residente na Quinta Grande, Câmara de Lobos.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 28 de agosto.

O corteje fúnebre sairá, da capela mortuária do Hospital dos Marmeleiros, Funchal, pelas 09:30h, em direção à Capela do Cemitério de Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação no Cemitério de Vera Cruz, Quinta Grande.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do 3.º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros por todo o carinho, cuidado e atenção prestado ao seu familiar.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 02 de setembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Quinta Grande, 28 de agosto de 2025