Sua esposa, Maria Ana, seus filhos Carlos, Carina e José, genro Johnny, noras Stephanie e Candice, netas Milena e Ivanna, irmão José e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Heliodoro Manuel Borges de Freitas, que foi residente à Rua Santa Isabel, Boa Nova, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado (10/08/2024), saindo da capela mortuária do Hospital Doutor Nélio Mendonça pelas 10:00h, para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação no mesmo.

A Família solicita a quem acompanhar o seu funeral se possível que leve a parte superior vestida de branco.

Será celebrada missa de 7º dia na Austrália.

Será transmitido em direto a missa no facebook da família.

A família agradece as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor.

Funchal, 10 de agosto de 2024