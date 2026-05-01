Gilberta Sardinha Nunes da Costa

Seus filhos, genro, netas, irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Palheiro, nº 38 – A, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza amanhã sábado, dia 02.05.2026, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para jazigo no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima quarta-feira dia 06.05.2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior, (Socorro) Funchal.

Funchal, 1 de maio de 2026