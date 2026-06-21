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Participação

21-06-2026
Francisco Fiel Gonçalves
Francisco Fiel Gonçalves
Faleceu com 79 anos
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa, filhos, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhadas, sobrinhos, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Francisco Fiel Gonçalves, natural da freguesia de São Pedro e residente na freguesia de Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, domingo, dia 21 de junho.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 21 de junho de 2026.

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