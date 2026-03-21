Fernando de Andrade Castro

Sua esposa, filhos e noras, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Impasse do Caminho do Meio, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, 22/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:45 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 25/03/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de março de 2026