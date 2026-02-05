Fernanda de Jesus Figueira

Sua irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, tia e parente, residente que foi ao Sítio da Silveira, freguesia e concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério Municipal de Santana onde ficará em câmara ardente até a hora da celebração da missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 12:00 horas.

Domingo (08/02/2026), pelas 11:00 horas, haverá missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Santana, pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Santana, 5 de fevereiro de 2026