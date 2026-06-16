Sua companheira Jéssica, seu filho Santiago, seu pai Sílvio, sogra, sogro, cunhada, cunhado, sobrinho, tias, tios, primas, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Fábio Diogo Rodrigues Ferreira, natural e residente que foi em Imaculado Coração de Maria - Funchal.

O funeral realizar-se-á amanha, quarta-feira, dia 17 de junho.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:30h e as 12:30h, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia no sábado, dia 20 de junho, pelas 18.00h na Igreja Paroquial Sagrado, Boa Nova- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa

Funchal, 16 de junho de 2026