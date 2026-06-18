Sua mãe Maria Fortunata Pestana Rocha, pai Joel Manuel Rodrigues Rocha, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos e demais familiares, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar Dinarte Jorge Pestana Rocha, natural de São Pedro e residente em São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, quinta-feira, dia 18 de junho.

Será proferido um discurso bíblico a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 11.00h junto à sepultura, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Funchal, 18 de junho de 2026