MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

PARTICIPAÇÃO

4-02-2026
Conceição de Abreu Tomé
Conceição de Abreu Tomé
FALECEU COM 80 ANOS
  • Freguesia|

Com carinho e saudade de seu esposo, José Pestana Júnior, seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Estrada do Jardim da Serra Nº 54, Paroquia de São Tiago, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 04/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:45 horas em direção á Capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias onde haverá missa de corpo presente que será celebrada pelas 12:30 horas seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Sábado, 07 de fevereiro às 19:00 horas na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 4 de fevereiro de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas