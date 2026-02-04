Conceição de Abreu Tomé

Com carinho e saudade de seu esposo, José Pestana Júnior, seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi residente à Estrada do Jardim da Serra Nº 54, Paroquia de São Tiago, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quarta-feira, 04/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:45 horas em direção á Capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias onde haverá missa de corpo presente que será celebrada pelas 12:30 horas seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada no próximo Sábado, 07 de fevereiro às 19:00 horas na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 4 de fevereiro de 2026