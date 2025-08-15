Conceição Augusta Vieira

Seus irmãos, cunhados e sobrinhos, sua madrasta, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi Caminho Velho da Capela, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 15/08/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:30 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 13:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 17/08/2025, pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 15 de agosto de 2025