Sua esposa, filhos, genro, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhadas, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar residente ao Caminho das Courelas, Santo António, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo particular no mesmo.Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira, 16-05-2025, pelas 19h00, na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

A família agradece mui reconhecidamente à cuidadora e amiga D. Sónia Macedo, à equipa medica, em especial ao Dr. Styliani Silva, Dr. Mauro Fernandes e Dr. Luís Freitas, enfermagem e pessoal auxiliar do 3.° andar do Hospital Particular da Madeira, ao médico de família Dr. António Silva, à equipa de apoio domiciliário em especial à D Fátima e D. Cátia do Centro de Saúde de Santo António pela forma dedicada e carinhosa como trataram o seu saudoso familiar.

A Gerência da Agência Funerária Santo António cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do sócio Sr. Carlos Alberto Fernandes Pereira.

Os Colaboradores da Agência Funerária Santo António cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do sócio Sr. Carlos Alberto Fernandes Pereira.

Funchal, 10 de maio de 2025