Avelino da Conceição de Freitas

O seu irmão, as suas irmãs, cunhadas, sobrinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi no Caminho Quebradas Baixo n.30, em São Martinho - Funchal e que o seu funeral se realiza, hoje, Domingo, dia 24/08/2025, pelas 14:30 horas no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Será celebrada Missa de Corpo presente, pelas 14:00 horas, na Capela do referido Cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para cremação.

Participam que será celebrada Missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, na Quinta-Feira dia 28/08/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho - Funchal, e assim agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e amigo ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 24 de agosto de 2025