Agradecimento e Missa do 7.º Dia

8-09-2025
Aurélio Mateus Barreto
A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, assinalando-se a intenção do 7º dia do seu falecimento, será celebrada pelas 18h30 na Capela de São José - Camacha, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 8 de setembro de 2025

