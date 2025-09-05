Aurélio Mateus Barreto

Sua esposa, Maria Isabel do Faial Araújo, filhos, nora, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com profundo pesar, participam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio da Igreja, freguesia da Camacha.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha.

Concluída a cerimónia, o cortejo fúnebre prosseguirá para inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua sincera gratidão a todos os que lhe têm manifestado pesar e solidariedade, e, antecipadamente, a todos quantos, com a sua oração e participação, se associarem neste momento de dor e esperança.

“Obrigada ao Hospital de Dia. É um serviço exemplar e um grande apoio nas horas difíceis. O senhor Aurélio gostava muito de todos vós, sem exceção. Muito obrigada pelo carinho e pela dedicação. Um agradecimento especial ao Delfino e à Dra. Paula pela disponibilidade e pela forma tão bonita como cuidaram do nosso pai.”

Na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, sendo o 7.º dia do seu falecimento, será celebrada, pelas 18h30, a missa em sufrágio da sua alma, na Capela de São José – Camacha, reiterando-se os antecipados agradecimentos a todos os que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 5 de setembro de 2025.