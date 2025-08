Sua esposa, filha, filhos, genro, nora, neta, neto, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Arnaldo Vieira de Sousa, natural da freguesia do Caniço – Santa Cruz.

O funeral realiza-se hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, na capela do cemitério Municipal do Caniço (novo), prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Caniço, 4 de agosto de 2025.