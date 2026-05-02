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Participação

2-05-2026
Arlindo Vieira Gonçalves
Arlindo Vieira Gonçalves
Faleceu com 58 anos
  • Freguesia| São Pedro

Seus filhos, netas, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Arlindo Vieira Gonçalves, natural e residente que foi na freguesia de São Pedro, Funchal.

O funeral realizar-se-á segunda-feira, dia 04 de maio.

O corpo estará em camara ardente na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, no período das 12.30h às 13.00h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na terça-feira, dia 05 de maio, pelas 19:00h na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 2 de maio de 2026

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Carina Ferro
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