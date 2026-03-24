António Teixeira Beltrão

Sua família, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Moreno, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 24/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a capela de Nossa Senhora da Conceição, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 24 de março de 2026