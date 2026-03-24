MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

24-03-2026
António Teixeira Beltrão
António Teixeira Beltrão
Faleceu
  • Freguesia| Ribeira Brava

Sua família, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Moreno, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 24/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a capela de Nossa Senhora da Conceição, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 24 de março de 2026

OPINIÃO EM DESTAQUE
Marco Teles
Geógrafo / Colaborador Europe Direct Madeira

E agora?
23/03/2026 03:30

Pois, boa pergunta! Agora, há que “engolir em seco” a mais recente trapalhada de Trump. Mais uma, diga-se, para juntar ao extenso rol de decisões desastrosas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como encara a grande subida do preço dos combustíveis?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas