Com carinho e saudade de sua esposa Maria da Conceição Rodrigues Nunes suas filhas, genros, netos irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente na Estrada de Santa Clara Edíficio Solar do Rancho, Câmara de Lobos mais se informa que seu funeral se realiza nesta Sexta-Feira, saindo do Hospital Drº Nélio Mendonça, pelas 13:30 para a Capela do Cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno vélorio antes da missa de corpo presente que séra celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia .

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7º Dia em memória do Sr. António Nunes será celebrada na proxima Quarta-feira, 10 de Setembro de 2025, ás 19:00 na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos, 5 de setembro de 2025.