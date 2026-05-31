António Francisco de Abreu

Sua esposa Maria Inês Figueira de Barros, seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 01/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 06/06/2026, pelas 17:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem dos Cuidados Paliativos do Hospital dos Marmeleiros, às ajudantes domiciliárias da Segurança Social, à Sra. Inês, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 31 de maio de 2026