Sua esposa, filhos, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, tio e parente que foi residente no Caminho das Encruzilhadas, entrada nº17, casa nº9, Paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, na próxima sexta-feira (dia 06-02-2026) pelas 18h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

“PAI dedicado e AVÔ de ternura infinita, encontrou nos netos a continuidade da vida. Homem de coração generoso, esteve sempre presente, sempre pronto a ajudar, deixando na família um legado de amor, valores e uma saudade eterna. Descansa em paz, querido PAI e AVÔ.

Ficarás para sempre nos nossos corações.

Até um dia, ‘Antoninho’, como os netos carinhosamente lhe chamavam.”

“O Partido Socialista-Madeira e o Grupo Parlamentar do PS-Madeira participam, com profundo pesar, o falecimento de António Fernandes Figueira, pai da militante e funcionária Sra. Mirla Carina Pereira.

Aos seus familiares e amigos, endereçam as mais sentidas condolências.”

Funchal, 3 de fevereiro de 2026.