António Felisberto Pereira Pinto

Sua esposa, Maria de Fátima Nunes Pinto, sua filha, Nicola Nunes Pinto, seu genro, João Rogério Santos de Jesus e seu neto, Luís Nunes de Jesus, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada de Santo António da Serra, freguesia de Santa Cruz

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 11:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo pelas 11:30 horas, para inumação em jazigo no mesmo cemitério.

Sábado, dia 06 de Junho pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz

A família agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente, a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Funchal, 31 de maio de 2026