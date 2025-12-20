MADEIRA Meteorologia
Participação

20-12-2025
António de Freitas
António de Freitas
(Antigo cantoneiro da Direção Regional de Estradas) Faleceu
  • Freguesia| Serra de Água

Sua esposa Maria Alzira Quintal Freitas; seus filhos João Carlos Quintal Freitas; Maria Ângela Quintal de Freitas, marido e filha; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao sítio da Terra Grande, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 20/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia sábado, 27/12/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 20 de dezembro de 2025

