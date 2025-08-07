António Alberto Figueira Gomes Henriques

Sua esposa, sua filha, seu filho, neta, neto, genro, nora, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô, sogro, irmã, tio e parente residente que foi no Caminho do Terço – Funchal.

O funeral realiza-se Hoje, Quinta-feira dia 07/08/2025, pelas 10:30 horas no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do referido Cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sala do crematório.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Segunda-Feira dia 11, pelas 19:00 horas, na Igreja da Paróquia de Fátima, Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

A família expressa um profundo reconhecimento a todos os profissionais do Hospital da luz, pelo profissionalismo evidenciado e pelo apoio incondicional, atenção e carinho. A todos um forte agradecimento.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 7 de agosto de 2025