Sua mãe, irmãs, cunhados, sobrinhos, primas e restante família, com profunda mágoa e desolação, despedimo-nos do nosso querido Aníbal Pinto Ferreira, nosso filho, irmão e tio.

Cujo funeral se realiza hoje pelas 14h00, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para inumação.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h30, na referida Capela.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Domingo, dia 15 de Junho pelas 09h00, terá lugar na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria - Funchal, a missa por intenção do 7º dia em sufrágio da sua alma, reiterando uma vez mais, os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Parte de nós segue contigo, mas fica também em nós a serenidade de quem sente que partiste em paz, levando contigo a tranquilidade que tantas vezes nos soubeste oferecer.

Que essa mesma paz te acompanhe eternamente, que a força com que nos protegias se mantenha firme ao cuidares agora de nós, e que reencontres, onde quer que estejas, o teu Irmão, que também partiu cedo demais.

Até sempre, Aníbal.

A Administração do Grupo Nóbrega manifesta, com profunda tristeza, o seu mais sentido pesar pelo falecimento do seu estimado e reconhecido colaborador.

Apresentamos as nossas sinceras condolências a todos os familiares, colegas e amigos, neste momento de dor e saudade.

Ao longo do seu percurso nas empresas do Grupo, distinguiu-se pelo profissionalismo, dedicação incondicional e espírito íntegro.

Parte um ser humano de alma generosa e coração nobre, permanecendo entre nós os seus valores.

A Administração,

Grupo Nóbrega

Renova um especial e merecido agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais/TAS, do 8º piso nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela dedicação e notável profissionalismo que sempre demonstraram para com o seu familiar aquando da sua passagem na referida unidade de saúde.

A todos, uma palavra de profunda gratidão e obrigado.

Funchal, 12 de junho de 2025