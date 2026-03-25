Ana Cristina dos Santos Gonçalves

Seus irmãos e demais família, o Instituto Irmãs Hospitaleiras da Sagrada Família, utentes e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, utente e amiga, que foi residente no Caminho da Penteada nº48, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

Um agradecimento a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, utente e amigo participam que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, próximo sábado 28-03-2026 pelas 18h00 na Igreja Paroquial dos Álamos, freguesia de Santo António.

Funchal, 25 de março de 2026