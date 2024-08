Américo Teixeira Rodrigues

Sua esposa Maria Teresa, sua filha Márcia e marido, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho do Lombo Centeio nº90, Sitio da Ribeirinha, freguesia da Camacha, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 12h30, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha onde será celebrada missa de corpo presente, prosseguindo depois para inumação no referido cemitério.

Funchal, 15 de agosto de 2024