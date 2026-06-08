Amadeu de Faria Gomes

Sua esposa, filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Apresentação, Tabua, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 09/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Ribeira Brava, 8 de junho de 2026