Álvaro Guilherme Vieira

Seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Lombo Chão, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 13/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 08:00 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 08:45 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 09:15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 07:45 horas do Lombo Chão e outra pelas 08:15 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 17/08/2025, pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Curral das Freiras, 13 de agosto de 2025