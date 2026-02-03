Agostinho Nóbrega Alves

Sua esposa, filhos, genro, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Dom Manuel I; Marco, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 11:00 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão-Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 10:30 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos quantos lhe têm manifestado o seu pesar e informa que, será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo sábado dia 07/02/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão-Machico, agradecendo a todos aqueles que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento à Equipa de Enfermagem do Centro de Saúde de Machico, por todos os cuidados prestados ao seu querido parente.

Machico, 3 de fevereiro de 2026.