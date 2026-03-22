Agostinho da Silva

Sua esposa, filhos, noras, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi na Nova Cidade, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 22/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 26/03/2026, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais da Casa São João de Deus, em especial às enfermeiras da Unidade São Lucas, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 22 de março de 2026