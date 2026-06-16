Agostinha Da Costa

Seus filhos, seus genros, suas noras, netos, bisnetos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua familiar, moradora que foi ao sítio da Candelária, Freguesia da Tabua, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 16/06/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas, para a Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Domingo dia 21/06/2026, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, pelas 09:00 horas.

A família expressa o seu mais sincero agradecimento à Dra Leontina, Dra Ercília, Sr Tito, Sr Padre Patrício e restante Direção pelo apoio e ajuda no momento mais difícil. Agradecem também à equipa médica e de enfermagem, à equipa técnica e às auxiliares do Lar InterGeracional da Santíssima Trindade da Tabua, ao Serviço de Urgência da Ribeira Brava e aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava – Ponta do Sol, pelo carinho, atenção, dedicação e profissionalismo com que cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos por todo o apoio recebido.

Tabua, 16 de junho de 2026