O deputado do PSD Luís Newton anunciou hoje que vai pedir a suspensão do mandato como parlamentar, apesar de dizer ainda desconhecer a acusação do processo Tutti Frutti.

“Fui eleito para a Assembleia da República com muita honra pelo partido onde milito desde sempre, o PSD. Sei que o mandato que me foi conferido é meu a partir do momento em que estou deputado, mas a minha lealdade, hoje e sempre, é para com o meu partido e para com o Governo em funções”, refere, em comunicado.

O deputado considera que tal deve orientar o seu sentido de responsabilidade política: “Nem a minha presença na Assembleia da República pode desviar a atenção do excelente trabalho governativo que tem vindo a ser desenvolvido pelo PSD e pelo primeiro-ministro em prol de todos os portugueses, nem a minha ausência pode significar uma admissão de culpa”, diz.

“Assim, não preciso de ponderar muito. Irei pedir a suspensão do meu mandato como deputado na Assembleia da República”, anuncia.

O Ministério Público deduziu acusação contra 60 arguidos no âmbito do processo ‘Tutti Frutti’ por crimes de corrupção, prevaricação, branqueamento e tráfico de influência.

De acordo com a acusação, a que a agência Lusa teve acesso, entre os 60 arguidos estão dois deputados do PSD, o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, e Carlos Eduardo Reis.

No comunicado enviado pelo próprio, Luís Newton disse ter tomado hoje conhecimento, através da comunicação social, de que o Ministério Público teria deduzido acusação contra si, no chamado processo ‘Tutti Frutti’.

“Não conheço a acusação, até porque dela ainda não fui notificado, e em nada me revejo nos atos que durante anos me foram atribuídos no tribunal da praça pública”, refere.

O deputado e autarca espera que essa matéria seja tratada no local próprio, acrescentando não temer esse processo nos tribunais.

“Vivemos num país democrático onde a separação de poderes está bem estabelecida e acredito que terei, ao fim de quase nove anos, o direito de me defender”, afirmou.

Newton admite, no entanto, que, como político, a vertente da exposição pública de um caso como este, “em tempos em que a judicialização da política e dos políticos está a fazer o seu caminho”, poderia atingir o Governo que apoia, justificando assim a decisão de pedir a suspensão do mandato.

Luís Newton foi eleito deputado nas eleições legislativas de 10 de março, pelo círculo de Lisboa.