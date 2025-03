Meio milhão de pessoas encheram as ruas de Torres Vedras nos cinco dias dos festejos de Carnaval este ano, segundo o balanço da organização.

“O São Pedro ameaçou, mas a folia falou mais alto e o Carnaval de Torres Vedras voltou a ser um sucesso, com cerca de 500 mil pessoas que encheram as ruas da cidade”, refere a empresa municipal Promotorres, que organiza o evento, em nota de imprensa hoje divulgada.

Entretanto, durante os dias de Carnaval em Torres Vedras, a PSP registou 36 crimes associados ao evento, quando em 2024 foram 23, de acordo com dados enviados à agência Lusa por aquela força policial.

Os crimes mais comuns foram os furtos de oportunidade (8) e condução sob efeito do álcool (7), aos quais se juntam as ofensas à integridade física simples (6), roubos por esticão (3), violência doméstica (2), roubos na via pública (2), entre outros.

Já em 2024, registaram-se sobretudo os crimes de dano em veículo motorizado (5), ofensas à integridade física simples (5), furto por carteirista (3) e roubo por esticão (2).

Segundo a PSP, “os números registados encontram-se em linha com os verificados em anos anteriores, não existindo nenhum fenómeno que mereça especial atenção”.

Entre 27 de fevereiro e 05 de março, foram mobilizados 632 agentes da PSP, distribuídos pelos diversos dias.

Ao longo dos vários dias dos festejos, 1.500 profissionais de segurança, saúde e socorro trabalharam para dar resposta às ocorrências, auxiliados por 16 câmaras de videovigilância e pelo Posto Médico Avançado, com médicos e enfermeiros.

Todas as noites, as ruas e praças, bares e discotecas da cidade encheram-se de foliões para se divertirem pela noite dentro ao som da música de Carnaval.

O Carnaval de Torres Vedras terminou com a cerimónia do Enterro do Entrudo e fogo-de-artifício, que foi adiada de quarta para quinta-feira à noite devido às condições meteorológicas.

Este ano, o orçamento foi de 1,1 milhões de euros, estimando que tenha gerado receitas de, pelo menos, 12 milhões de euros na economia local.

Em 2023, o Carnaval de Torres Vedras foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional por ser considerado ‘o mais português de Portugal’ e se manter fiel às tradições do Entrudo português.

O município de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, está a preparar a candidatura do Carnaval a património imaterial da UNESCO, cujo dossiê deverá ser entregue até 15 de março.