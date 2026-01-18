Seguro confia no “bom senso dos portugueses”

O candidato presidencial António José Seguro disse hoje que votou com “muita emoção e muita esperança”, acreditando no “bom senso dos portugueses” que não irão desperdiçar uma oportunidade para decidir o futuro do país.

“Eu hoje votei com muita emoção e votei com muita esperança no futuro de Portugal. É isso que neste momento está a acontecer. Cada portuguesa e cada português estão a decidir o futuro do nosso país. Eu acredito no bom senso dos portugueses”, disse aos jornalistas o candidato à Presidência da República apoiado pelo PS, que votou esta manhã, pelas 10:15, na Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas.

Seguro disse acreditar “que os portugueses vão mobilizar e vão votar”, considerando que querem “contribuir para o futuro do país”.

“Eu acredito no bom senso dos portugueses e também acredito que os portugueses não vão desperdiçar esta oportunidade para decidir, do seu ponto de vista, qual é o futuro do nosso país”, enfatizou.

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 08 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.