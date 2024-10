SAD do Benfica reitera que acusação contra si e antigos dirigentes é infundada

De acordo com um despacho do Ministério Público (MP), a Benfica SAD e o antigo presidente Luís Filipe Vieira foram acusados de vários crimes, entre os quais corrupção ativa e fraude fiscal, com a sociedade a recordar hoje que “nenhum outro dos anteriores ou atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade, incluindo o seu presidente, foi acusado no âmbito deste processo”.