A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, manifestou hoje tristeza pela morte dos militares da GNR na queda de um helicóptero no rio Douro, garantindo que a “Europa ficará para sempre grata pelo seu altruísmo”.

“É com tristeza que tomo conhecimento do trágico acidente que ocorreu hoje no rio Douro, em Portugal. Os meus pensamentos vão para as famílias e entes queridos dos corajosos militares que perderam a vida, enquanto tentavam proteger os outros”, destacou a maltesa, numa mensagem escrita em português na sua conta na rede social X.

Metsola frisou ainda que “a Europa ficará para sempre grata pelo seu altruísmo”.

O helicóptero de combate a incêndios florestais caiu no rio Douro pelas 12:50 de hoje, próximo da localidade de Samodães, Lamego, e transportava um piloto e uma equipa de cinco militares da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPC) que regressavam de um fogo no concelho de Baião.

O piloto da aeronave foi resgatado com vida, apenas com ferimentos ligeiros.

Até ao momento foram localizados os corpos de quatro militares da GNR, continuando desaparecido um outro elemento, e as buscas continuam.

As causas do acidente ainda não são conhecidas.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), organismo do Estado Português, tem uma equipa no terreno e que está a investigar o acidente.

O helicóptero acidentado, do modelo AS350 – Écureuil, é operado pela empresa HTA Helicópteros, sediada em Loulé, Algarve.