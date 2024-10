As buscas pelo pescador que está desaparecido desde sábado em Aljezur, no distrito de Faro, por alegadamente ter caído ao mar quando praticava pesca lúdica, foram retomadas hoje de manhã, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As buscas pelo homem de 25 anos tinham sido interrompidas ao final da tarde de domingo por falta de visibilidade e sem que se tivesse encontrado a vítima, adianta a Autoridade Marítima Nacional (AMN) em comunicado.

No domingo, as buscas foram efetuadas, por mar, por tripulantes da estação salva-vidas de Sagres, enquanto por terra percorreram a costa elementos da capitania do porto e do comando-local da Polícia Marítima de Lagos, do projeto “SeaWatch” e dos Bombeiros de Aljezur, apoiados por um ‘drone’.

A AMN referiu que o gabinete de psicologia da Polícia Marítima tem estado a prestar apoio à família do homem desaparecido.

As buscas tinham sido reiniciadas no domingo de manhã, por mar, terra e ar, com um meio aéreo da Força Aérea, tendo o perímetro sido “ajustado, face ao período de tempo decorrido” desde que foi dado o alerta da queda do pescador ao mar, no sábado, pelas 14:40, disse na altura à agência Lusa o capitão do porto de Lagos.

“Amigos da vítima que se encontram no local vão ser integrados nas buscas por terra”, assinalou na mesma ocasião o capitão do porto, Hugo Bravo da Guia.

O alerta foi recebido no sábado, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa.