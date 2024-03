Resultados finais: Aliança Democrática vence com 28,84% e PS é segundo com 28%

O Aliança Democrática (AD) venceu as eleições legislativas de 10 de março com 28,84% dos votos e 80 deputados, segundo os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

O PS foi o segundo partido mais votado com 28% e 78 deputados, concluído o processo de contagem de votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, na quarta-feira.

O total da AD resulta da soma do resultado da coligação PSD/CDS/PPM - 28,02% e 77 deputados - ao obtido pela coligação PSD/CDS na Madeira, com 0,82% e três deputados.