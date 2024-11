O consórcio eGames Lab,o maior grupo de investigação e desenvolvimento na área dos videojogos em Portugal, recebeu o prémio “Best Poster Award” na 12.ª Conferência Internacional de Investigação e Tecnologia em Ciências do Desporto, um evento que reuniu cerca de 300 investigadores no Porto, nos dias 21 e 22 de novembro e que foi promovido pelo Instituto de Sistemas e Tecnologias de Informação, Controlo e Comunicação.

Recorde-se que, entre as entidades que fazem parte do eGames Lab, destaca-se o Município do Funchal, Startup Madeira e ACIF.

O prémio “Best Poster Award” foi atribuído ao trabalho científico intitulado “Assessing Physical Activity Levels While Playing Exergames de Realidade Virtual: A Pilot Study” realizado por Mário Teixeira, Hildegardo Noronha, Pedro Campos e Cíntia França, que teve como objetivo investigar o impacto de videojogos ativos, em realidade virtual, nos níveis de intensidade de atividade física de participantes adultos saudáveis.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito das atividades científicas realizadas pelos investigadores, em colaboração com a Câmara Municipal do Funchal / ITI Interactive Technologies Institute, um dos principais parceiros do eGames Lab.

Os resultados do estudo demonstram que estes videojogos permitem atingir níveis de atividade física leve a moderada, sendo uma ferramenta complementar ao envolvimento em atividades físicas tradicionais, combatendo o sedentarismo e contribuindo para a adoção de estilos de vida mais ativos.

Este trabalho enfatiza a potencialidade do desenvolvimento de videojogos ativos para a promoção da atividade física, e consequentemente, na promoção da saúde e bem-estar.

“Este estudo piloto representa um marco importante para o eGames Lab, uma vez que reforça a relevância da investigação científica associada ao desenvolvimento de videojogos no contexto da saúde e bem-estar”, afirma Miguel Campos, líder do Consórcio eGames Lab.

Quanto ao reconhecimento, este “sublinha a excelência da equipa de investigação do eGames Lab e a sua capacidade de produzir resultados com um impacto significativo, não só na área dos videojogos, mas também na qualidade de vida das pessoas”, conclui.

Recorde-se que do eGames Lab fazem parte as entidades: Wowsystems, Fapptory, Yacooba, Redcatpig, Infinity Games, Footar, Walkme Mobile, 4Spiro, Solvit, Júpiter Wisdom, Greener Act, Cookies Compliance, NOS, Dream Expctation, IST-ID, Município do Funchal, Startup Madeira, ACIF, APCA, AFTM, PACT e AJEM.