MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Nacional

Projeto Gigantes Verdes quer formar 325 ‘embaixadores’ este ano

    Projeto Gigantes Verdes quer formar 325 ‘embaixadores’ este ano
    Gigantes Verdes são árvores com mais de 1,5 metros de perímetro de tronco a 1,3 metros do solo. DR
Lusa

Nacional
Data de publicação
02 Janeiro 2026
19:04

O Projeto Gigantes Verdes quer capacitar este ano pelo menos 325 ‘embaixadores’, voluntários capazes de identificar e monitorizar árvores de grande porte nas suas regiões, contribuindo para a proteção da natureza.

Segundo a associação Verde, num comunicado divulgado hoje, de janeiro a outubro do ano passado foram formados mais de 250 embaixadores e realizadas formações presenciais ou caminhadas, entre outras iniciativas, em concelhos de todo o país.

A recolha de dados permitiu mapear mais de 17.000 árvores, ultrapassando a meta inicial de 7.500, e foram registadas “informações detalhadas sobre dimensões, estado de conservação, identificação taxonómica, presença de micro-habitats e riscos associados, tendo sido identificadas 1.190 árvores com características que permitem a sua classificação como Árvores de Interesse Público (AIP)”, indica o comunicado.

Os dados compilados serão a base técnica para criar projetos de valorização do património arbóreo e florestal nacional nos próximos anos.

Ao mapear as árvores de grande porte, os embaixadores contribuem para a preservação do património natural de cada região, destaca a Verde, segundo a qual serão formadas pessoas em Amarante, Anadia, Loures, Maia, Ponte de Lima e Porto. O projeto também envolve empresas, organizações e autarquias.

A Verde – Associação para a Conservação Integrada da Natureza, é uma organização dedicada à proteção do meio ambiente e à promoção da sustentabilidade em Portugal. Procura envolver as comunidades locais em ações de conservação e educação ambiental.

Gigantes Verdes são árvores com mais de 1,5 metros de perímetro de tronco a 1,3 metros do solo. O que indica que uma pessoa adulta não as consegue abraçar.

“São árvores que desempenham um papel crucial na preservação da biodiversidade, sequestro de carbono e na mitigação das alterações climáticas”, diz a associação.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual a avaliação que faz do espetáculo de fogo de artifício deste ano?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas