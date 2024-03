As projeções da SIC dão, para já, margem para um empate técnico, mas a vitória recai para a Aliança Democrática.

O Chega, de acordo com esta primeira projeção, é o partido que mais sobe nestas eleições, o que poderá vir a ser decisivo na altura de formar Governo. Aliás, o porta-voz do Chega afirmou mesmo, há instantes, que “a esquerda não governa em Portugal”.

A AD, segundo as projeções, elege entre 77 a 89 deputados. O PS assegura entre 68 a 80. O Chega, por sua vez, passa dos atuais 12 para entre 44 a 54. A Iniciativa Liberal elege entre 6 a 12 deputados, o BE assegura entre 3 a 9 lugares no Parlamento, e o Livre, que até agora contava apenas com o deputado único Rui Tavares, poderá eleger entre 2 a 6 deputados. Já a CDU, que atualmente conta com 6 assentos na Assembleia Regional, poderá vir a perder um lugar. O PAN, ao que tudo indica, irá assegurar a reeleição de Inês Sousa Real.