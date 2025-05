Procissão do Santo Cristo dos Milagres junta milhares em Ponta Delgada (com fotos)

Uma multidão de devotos incorporou-se na procissão com a imagem do Santo Cristo, que hoje está a percorrer, durante várias horas, as principais ruas de Ponta Delgada, nos Açores, num cortejo que se realiza nos Açores desde 1700.

A procissão deste domingo, que constitui um dos pontos altos das festas, que decorrem na cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, começou por iniciativa de madre Teresa D’Anunciada, freira que introduziu o culto ao Santo Cristo, cuja imagem só deixa o convento uma vez em cada ano, no quinto domingo a seguir à Páscoa.

A imagem do Santo Cristo saiu do Santuário pouco depois das 16:30 locais (17:30 em Lisboa), num percurso que durará mais de quatro horas e passa pelos antigos conventos da cidade, recolhimentos e algumas igrejas paroquiais de Ponta Delgada.

O Santo Cristo, um busto do “Ecce Hommo”, segue transportado, em ombros por vários membros da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, num andor decorado com flores e ornamentada com joias.

Durante uma parte do percurso o andor foi este ano também transportado por elementos dos Bombeiros de Ponta Delgada.

No trajeto milhares de devotos, trajando de escuro, seguem a imagem, muitos transportando molhos de círios (velas) em promessa.

Para a passagem do cortejo, as ruas foram enfeitadas com tapetes de flores e estão colocadas colchas às janelas e nas varandas, enquanto milhares estão aglomerados nas praças e ruas da cidade de Ponta Delgada para ver passar a procissão.

No cortejo participam filarmónicas da ilha, que acompanham a imagem do Santo Cristo.

Também integram o cortejo várias religiosas, sacerdotes, assim como o Bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, o arcebispo de Boston (EUA), Richard Henning, e o reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Manuel Carlos Alves.

As autoridades do arquipélago, várias entidades e instituições açorianas participam igualmente na procissão de domingo do Santo Cristo.

As festas do Santo Cristo decorrem até quinta-feira.